Na brief over malaise in politiekorps: politieraad stemt benoeming waarnemend korpschef weg Nele Dooms

11 december 2019

09u52 15 Lebbeke De Politieraad van de politiezone Lebbeke-Buggenhout heeft tijdens haar jongste vergadering de benoeming van de huidige waarnemend korpschef Kurt Van der Straeten weggestemd. Dat gebeurde met een overtuigende meerderheid van de stemmen. De benoeming lag de voorbije weken onder vuur na een anonieme brief van personeelsleden over malaise en ‘mismanagement’ binnen het korps.

Begin november raakte bekend dat politiemensen van het korps uit de zone Lebbeke-Buggenhout een anonieme brief verstuurden gericht aan de leden van de Politieraad. Steven Creyelman (VB), lid van de Politieraad en oppositieraadslid in Buggenhout, kreeg de brief in de brievenbus en kwam er mee naar buiten. Daarin beschrijven personeelsleden in niet mis te verstane bewoordingen wat er volgens hen allemaal fout loopt binnen het korps en met huidige korpsleiding. Ze spreken daarin over ‘mismanagement’. Ze haalden daarbij voorbeelden aan van aankopen van volgens hen verkeerd materiaal, wagens die niet snel genoeg rijden en ‘slecht human resourcesmanagement met neerbuigende blikken en kwade reacties tegenover personeel.’ “Kijk naar het aantal politiemensen dat zijn overplaatsing naar een ander korps aanvraagt, en dat zegt genoeg”, klonk het. “Dit is een noodkreet in het kader van een procedure die loopt om de waarnemend korpschef vast te benoemen. Bevraag toch eerst het personeel, want zij zien dat niet zitten.”

Korpschef niet benoemd

De brief bracht heel wat te weeg in Lebbeke en Buggenhout. Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) van Lebbeke, die ook hoofd van de politie is, ging spreken met de korpschef, verschillende diensthoofden en personeelsleden. Ook andere politieraadsleden bevroegen zich over de situatie. Dat leidde uiteindelijk tot de negatieve stemming tijdens de jongste politieraad. Het merendeel van de raadsleden oordeelde, tijdens een geheime stemming, om Van der Straeten niet te benoemen. Dat zou geresulteerd hebben in een stemming van twaalf tegen zeven.

De aantallen wil De Wolf niet bevestigen, omdat de stemming geheim is. “Maar we kunnen spreken van een overtuigende meerderheid. Het was allesbehalve nipt”, zegt hij. “Reden is dat er wel meer signalen waren dan alleen de anonieme brief. Dat was een allerlaatste noodkreet van het personeel. De perceptie rond de persoon van de waarnemend korpschef zat niet goed. En dus hebben de meeste politieraadsleden er allicht voor gekozen dat het beter is niet te benoemen.”

Vacature uitschrijven

De procedure om Van der Straeten na jaren als waarnemend korpschef te benoemen, werd nog eind vorige legislatuur ingezet. Een decreet maakte toen mogelijk dat waarnemende korpschefs met al ettelijke jaren ervaring maar zonder het vereiste directiebrevet, toch benoemd konden worden. Het zorgde toen al voor een klacht bij de gouverneur, ingediend door Vlaams Belang Buggenhout en Lebbeke en N-VA Lebbeke. Het decreet bood maar een tijdelijke kans om daarop in te gaan.

Hoe het nu verder moet nu de benoeming is weggestemd, zal de komende weken duidelijk worden. Normaal gezien moet nu een vacature uitgeschreven worden om een korpschef voor de zone Lebbeke-Buggenhout te vinden. Kandidaten daarvoor moeten dan wel over een directiebrevet beschikken. In afwachting blijft Van der Straeten ondertussen wel waarnemend korpschef.