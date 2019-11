Na belastingen op leegstand en tweede verblijven, nu ook reglement tegen verwaarlozing Nele Dooms

28 november 2019

16u54 2 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke voert een nieuw reglement tegen verwaarlozing in. Wie zijn eigendom laat verloederen, zal daar in de toekomst voor beboet worden. Het reglement komt er bovenop de al eerder bestaande belastingen op leegstand en tweede verblijven. Met de maatregel wil het gemeentebestuur voorkomen dat Lebbeke een verloederde indruk krijgt.

“Dat percelen er verwaarloosd bijliggen, zorgt voor veel frustraties bij inwoners”, zegt schepen van Financiën Jan Vanderstraeten (CD&V). “Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de Lange Minnestraat, de Kapellekensbaan en de Dendermondsesteenweg. De ergernissen zijn terecht. Het geeft gans de gemeente een mistroostige aanblik, terwijl er door gemeentediensten, zoals de groendienst bijvoorbeeld, wel heel veel inspanningen geleverd worden om er Lebbeke net mooi te laten bijliggen. Daarom willen we een stok achter de deur om inwoners te motiveren hun eigendommen wél degelijk te onderhouden. Het nieuwe reglement is een drukkingsmiddel om eigenaars iets te laten doen aan een fout gelopen toestand.”

Vanderstraeten benadrukt dat het de gemeente niet te doen is om winst te maken met dit nieuwe reglement. “Integendeel, als we er al de extra personeelskost die dit met zich mee zal brengen mee terugverdienen, zal dat al veel zijn”, zegt hij. “Het is ons in de eerste plaats te toen om inwoners aan te zetten tot renovatie om zo de gemeente op te waarderen.”