Na ballonnetje over fusie door Buggenhout en Dendermonde: Lebbeke geen voorstander tot fusioneren Nele Dooms

27 augustus 2019

13u18 7 Lebbeke Lebbeke is geen voorstaander voor een fusie. Niet met Buggenhout en zeker niet met Dendermonde. Dat zegt huidig burgemeester Raf De Wolf (N-VA), nadat de Buggenhoutse burgemeester Pierre Claeys (CD&V) eerder liet verstaan gesprekken met buurgemeenten aan te willen knopen voor een mogelijke fusie. “Ik zie meer voordeel in intergemeentelijke samenwerkingen”, zegt De Wolf.

De Buggenhoutse burgemeester Pierre Claeys (CD&V) wierp het recent nog op: hij wil nog dit jaar gesprekken aanknopen met buurgemeenten om het te hebben over een mogelijke fusie. Claeys wil liever niet wachten tot een verplichte fusie wordt opgelegd, maar het pad al vooraf effenen. Zijn bosgemeente voldoet dan ook aan drie criteria die De Tijd hanteert om een lijst van ‘fusierijpe’ gemeenten uit te werken. Buggenhout telt minder dan 15.000 inwoners, heeft een vrij hoge schuldgraad en een beperkte financiële ruimte om te investeren. Claeys heeft de intentie om bij verschillende omliggende gemeenten aan te kloppen om te praten over een mogelijke fusie. Hij noemt daarbij onder andere Londerzeel, Merchtem, Dendermonde en ook Lebbeke.

Maar in Lebbeke zijn ze alvast geen voorstander voor een fusie, zo blijkt uit navraag bij burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Wij zijn geen vragende partij om te fusioneren”, zegt hij. “We zitten goed in Lebbeke. We hebben nu ongeveer 19.400 inwoners. Tegen eind deze legislatuur bereiken we mogelijk de kaap van de 20.000. De vorige fusie van 1976 is hier nog niet echt verteerd, daar gaan we er niet nog één bovenop doen.”

Intergemeentelijke samenwerking

De Wolf is wel bereid om met zijn Buggenhoutse collega Claeys rond de tafel te gaan zitten. “Een gesprek kan nooit kwaad en luisteren naar elkaar ook niet”, stelt hij. “Maar zelf gaan we daar niet de eerste stap voor zetten. Ik begrijp wel dat kleinere gemeenten meer nood zouden hebben aan een fusie, maar Lebbeke zit niet in dat geval. Buggenhout heeft ook een hoge schuldgraad. Dat maakt het niet evident, ook al zou de overheid bij fusie bereid zijn een deel schuld weg te nemen. We hebben binnen het schepencollege het onderwerp fusie al eens op tafel gelegd en niemand bleek voorstander te zijn.”

“We zien veel meer heil in intergemeentelijke samenwerking”, zegt De wolf. “Ambtenaren delen bijvoorbeeld. Niet elke gemeente heeft direct nood aan een fulltime, maar door te delen kan er dan wel iemand aangeworven worden. Dat is bijvoorbeeld nu al het geval voor de integratieambtenaar en erfgoedambtenaar. Hier zijn nog meer mogelijkheden. De intercommunale DDS krijgt in de toekomst een andere invulling en zou ook op dat vlak een rol kunnen spelen.”

‘Te veel van het goeie’

Een fusie met Dendermonde zit er voor Lebbeke nog veel minder in. “De oproep van de Dendermondse schepen Marius Meremans (N-VA) om de fusie tussen Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke op tafel te leggen is ons niet ontgaan”, klinkt het. “Maar ik vrees dat dit wat te groots wordt.”

Ook CD&V-schepen Jan Vanderstraeten, die volgens het bestuursakkoord midden deze legislatuur de burgemeesterssjerp in Lebbeke overneemt, vindt een fusie tussen Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout ‘te veel van het goeie’. “Een fusie zou trouwens enkel bespreekbaar zijn als de voordelen duidelijk aantoonbaar zijn”, stelt hij. “Lebbeke en Buggenhout zijn gelijken die elkaar zouden kunnen versterken. Maar een fusie met Buggenhout zou alleen maar kunnen als het ook voor Lebbeke een meerwaarde is.”