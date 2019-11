Na anonieme brief over malaise binnen politiekorps: burgemeester laat welzijnsbevraging uitvoeren om actieplan te kunnen opstellen Nele Dooms

28 november 2019

13u29 0 Lebbeke Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) van Lebbeke, ook hoofd van de politie Lebbeke-Buggenhout, zal een welzijnsbevraging of audit laten uitvoeren bij het personeel van het korps. Het initiatief komt er nadat eerder deze maand een anonieme brief van misnoegde agenten verspreid raakten. Daarin wijzen ze de huidige korpsleiding met de vinger en vragen de man niet te benoemen. De aanstelling staat begin december op de agenda van de Politieraad.

Begin november raakte bekend dat politiemensen van het korps uit de zone Lebbeke-Buggenhout een anonieme brief verstuurden gericht aan de leden van de Politieraad. Steven Creyelman, lid van de Politieraad en oppositieraadslid in Buggenhout, kreeg de brief in de brievenbus en kwam er mee naar buiten. In de brief beschrijven de personeelsleden in niet mis te verstane bewoordingen wat er volgens hen allemaal fout loopt binnen het korps en met korpsleiding Kurt Van der Straeten, die er al jaren een waarnemende functie als korpschef bekleed. Ze spreken daarin over “mismanagement”. “Dit is een noodkreet in het kader van procedure die loopt om de waarnemend korpschef vast te benoemen. Bevraag toch eerst het personeel, want zij zien dat niet zitten”, klinkt het in de brief. “Nog liever een fusie met de Politiezone Dendermonde dan dat.”

Tijdens de voorbije gemeenteraad in Lebbeke woensdagavond kwam de brief ter sprake. Oppositieraadslid Gunther Buggenhout (VB) wilde van het schepencollege weten hoe zij tegenover de brief en de daarin aangekaarte malaise staan. “Dit is overduidelijk een noodkreet van het politiepersoneel. Welke gevolgen zullen hieraan gegeven worden?”, vroeg hij.

Actieplan

Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) kondigt een welzijnsbevraging of audit binnen het korps aan. “Sinds de brief bekend raakte, heb ik verschillende gesprekken gevoerd met betrokkenen, diensthoofden en personeelsleden”, zegt hij. “Ik neem de brief zeker ter harte, al had ik liever gehad dat hij ook rechtstreeks aan mij en de andere leden van de Politieraad bezorgd was. Sommige dingen moeten naar mijn aanvoelen na de gespreksronde wel met een korrel zout genomen worden, maar er staan zeker ook zaken in die kloppen. We kunnen niet ontkennen dat het niet allemaal loopt zoals het hoort binnen het korps. Daar wijzen ook de vele aanvragen voor mobiliteit van personeelsleden om naar andere korpsen overgeplaatst te worden op. Een welzijnsbevraging lijkt daarom zeker een goede zaak. Op basis van de resultaten en bevindingen die daaruit komen, kan een actieplan opgesteld worden om de werking binnen het korps te verbeteren waar nodig.”

De bevraging wordt wel pas gepland begin volgend jaar. De benoeming van de korpschef staat wel al op de agenda van de volgende Politieraad op 10 december. “Het zal aan de leden van de Politieraad zijn om daar over de aanstelling te stemmen”, zegt De Wolf. “Op zich is het voor mij gelijk wie precies aan het roer staat van het politiekorps, maar het moet wel degelijk werken natuurlijk.”