Na alle commotie rond pop-up zomerbar: Santéboetiek krijgt geen vervolg Nele Dooms

30 januari 2020

15u37 0 Lebbeke Er komt geen tweede editie van de Zomerbar Santéboetiek. De pop-up zomerbar werd de voorbije zomer in de tuin van het gemeentehuis van Lebbeke georganiseerd. Maar het zal bij een eenmalig initiatief blijven. Dat bleek tijdens de jongste gemeenteraad. “Spijtig, maar te begrijpen na alle commotie”, zegt burgemeester Raf De wolf (N-VA).

De vzw Lebbeke Bruist bouwde de voorbije zomer Zomerbar Santéboetiek uit in de tuin van het gemeentehuis. Dat gebeurde in samenspraak met het gemeentebestuur dat voor logistieke en financiële steun zorgde. Verenigingen werden ingeschakeld om de bar uit te baten en zo een centje bij te verdienen. De pop-up zomerbar werd een succes.

Maar oppositiepartij Open Vld vond de beslissingen van het schepencollege rond het gebeuren niet transparant genoeg. De partij stapte zelfs met een klacht naar de gouverneur omdat beslissingen rond vergoedingen niet aan de gemeenteraad werden voorgelegd. De gouverneur gaf de partij gelijk, zodat het dossier de voorbije gemeenteraad weer op de agenda stond om de financiële bijdragen aan Lebbeke Bruist met terugwerkende kracht goed te keuren.

Open Vld wilde daarbij dat alsnog een vergoeding van 150 euro per vereniging zou gestemd worden. “Want dat was eerst zo toegezegd en vervolgens plots gewijzigd, zodat die som naar de vzw Lebbeke Bruist zelf ging”, zei Ronny Heuvinck (Open Vld). Volgens de bestuursmeerderheid was het echter altijd van in het begin de bedoeling geweest dat de som naar de vzw ging.

Bij de discussie bleek dat er alvast geen tweede Santéboetiek komt. Burgemeester Raf De Wolf betreurt de beslissing van vzw Lebbeke Bruist. “Maar ik begrijp ze wel”, zei hij. “Dat organisatoren er na alle commotie en klachten er genoeg van hebben en er geen energie meer willen insteken, valt de snappen. Het was nochtans een mooi initiatief. Ik hoop dat er vanuit het verenigingsleven een alternatief komt.”

Oppositieraadslid Gunther Buggenhout (VB) sloot af: “Het is nog maar eens duidelijk dat als er politieke spelletjes gespeeld worden, de inwoners en verenigingen daar nooit als winnaars uitkomen”, zei hij.