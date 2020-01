Muziekacademie zendt haar talenten uit: Oscar en Lola op podium bij Studio 100-musical Daens Nele Dooms

31 januari 2020

11u09 0 Lebbeke De Lebbeekse Academie voor Muziek, Woord en Dans heeft duidelijk talent in huis. Twee leerlingen, Oscar De Nil (12) en Lola Van Huyneghem (9), staan binnenkort mee op het podium in de volgende grote Studio 100-productie, de musical Daens. “De academie gelooft in ons talent en we zijn blij dat we dat nu ook op een groot podium mogen tonen”, zeggen de kinderen.

Met rijdende tribunes en decors, een nieuwe versie van het verhaal rond priester Daens en uitbuiting in textielfabrieken in het Aalst van 1888 , topacteurs, en de nieuwste theatertechnieken wil Studio 100 van de “Daens. De Musical” opnieuw een onvergetelijke beleving maken voor het publiek, na het succes van de eerdere musical “40-45". Plaats van het gebeuren is het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tussen alle acteurs van de topcast die voor deze nieuwe musical werd aangetrokken, maken ook Oscar De Nil en Lola Van Huyneghem hun opwachting.

Oscar zette zijn eerste stappen al als jong kind in de Lebbeekse academie. “Ik startte met opleidingen Woord en Beeld”, vertelt hij. “Vorig jaar in juni behaalde ik mijn diploma voor Woord. Ik sta dolgraag op een podium. Zo speelde ik eerder ook al mee met de jeugdproductie van de Lebbeekse Toneelkring Wij “De Mestkever”. Ik krijg er niet genoeg van. Sinds die jaar volg ik ook Woord en Drama en piano aan de academie. Op mijn school De Minnestraal krijg ik veel steun. De repetities en voorbereidingen voor de musical Daens vergen heel veel, maar gelukkig is de school altijd bereid om naar oplossingen te zoeken zodat ik ook daar goede resultaten blijf halen.”

Al even enthousiast als Oscar over de nieuwe uitdaging bij Daens is Lola. Zij zit op school in de Vrije Basisschool Dorp van Lebbeke. “Aan de academie volg ik een vorming Ballet en Woord”, vertelt ze. “Tussendoor ben ik ook vaste klant in de bibliotheek. Naast acteren ben ik dol op boeken verslinden.”

Superervaring

Dat de twee nu meespelen in een grootse productie als Daens vinden ze een superervaring. “Er doen echt grote namen uit de Vlaamse televisie- en acteerwereld mee”, weet Lola. “Denk maar aan Peter Van de Velde, Jan Schepens, Jo De Meyere, Free Souffriau, Jelle Cleymans, Manou Kersting, Peter Thyssen en Fabrice Pillet. Dat ook wij een plekje daartussen mogen innemen, is gewoon fantastisch. We kunnen er ook veel van leren, maar in de eerste plaats genieten we vooral van dit gebeuren.”

De uitdaging is alleszins wel niet min. Repetities blijken maar dan een tijdrovende bezigheid. “Gemiddeld wordt er zo’n 25 uur per week gerepeteerd om alles op punt te krijgen”, zegt Oscar. “Eens de musical in première volgen er drie tot zes voorstellingen per week. Dat vergt heel wat organisatie, ook van onze ouders. We zijn erg dankbaar dat zoveel mensen in ons talent geloven en ons zo de kans geven aan deze productie mee te doen.”

De kinderen die in de productie meedoen, zijn opgesplitst in twee groepen die elkaar afwisselen bij voorstellingen. Lola en Oscar zitten elk in een andere groep. “En dat is goed nieuws, want als Lebbekenaars dan komen kijken naar de musical, zijn ze altijd zeker dat ze iemand van Lebbeke op het podium zullen zien staan”, klinkt het enthousiast.

Aan de productie nemen overigens ook ex-leerlingen van de Lebbeekse muziekacademie deel. Het gaat om Annick Meert en Steven De Beule. Die waren ook al van de partij in de musical “40-45", naast Lore en Evert Van Ransbeeck, ook al leerlingen van de academie in Lebbeke.

“Daens. De Musical” gaat op 22 februari in première. Tickets zijn verkrijgbaar via https://daens.be.