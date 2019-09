Muziekacademie wordt Kunstenacademie: voortaan ook afdeling Beeldende Kunst officieel in het aanbod Nele Dooms

24 september 2019

16u00 1 Lebbeke De Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans kan zich voortaan ‘Kunstenacademie’ noemen. Vanaf dit schooljaar staat het licht immers op groen om ook een opleiding Beeldende Kunst aan te bieden. Wie wil, kan zich daar nog voor inschrijven tot eind deze maand.

Een nieuwbouw voor de gemeentelijke muziekacademie, op het Cultuurerf aan de Stationsstraat is eind augustus officieel geopend, zodat alle lessen muziek, dans en woord er in optimale omstandigheden gegeven kunnen worden. Maar er is nog meer goed nieuws voor de academie: die mag voortaan ook officieel beeldende artiesten opleiden.

“Lebbeke beschikt al een negental jaar over een tekenafdeling, maar de uren daarvan werden ondersteund door het gemeentebestuur”, zegt Christine De Greef van de Lebbeekse academie. “Nu kreeg onze academie echter het fiat van het departement Onderwijs om uren Beeldende en Audovisuele Kunsten in te richten. Vanaf nu bieden we dus officieel alle domeinen onder één dak aan. Liefhebbers van zes tot negentig jaar kunnen lessen volgen.”

De beeldende opleiding vindt plaats in de bij-afdeling van de academie in Wieze, in de Oude Pastorij. Er zijn lessen op woensdagnamiddag, dinsdagavond en zaterdag. Info: 052/468.271 of www.academielebbeke.be.