Muurschildering van vijftig jaar oud in café ‘t Vat krijgt nieuw leven: alle details dankzij restauratie weer mooi zichtbaar Nele Dooms

22 januari 2020

13u26 3 Lebbeke Bij de renovatie van Afspanning ‘t Vat, het café van Maria Van Keer in Denderbelle, komt ook een bijzonder project kijken. Een oude muurschildering uit 1971, van de hand van acteur en kunstenaar Nolle Versyp, krijgt er een nieuw leven. Op de prent zijn allerlei details over de geschiedenis van Denderbelle en ‘t Vat te bewonderen. “Blij dat dit in zijn oude glorie wordt hersteld”, zegt Van Keer tevreden.

In Afspanning ‘t Vat, dat momenteel gesloten is voor een grootschalig renovatieproject, heerst ondanks de sluiting wel grote bedrijvigheid. Suzan De Wilde en Astie Pincé, jonge kunstenaars en leerlingen aan de academie, nemen er momenteel een oude muurschildering onder handen. Met speciale producten, kleine penseeltjes en wattenstaafjes zijn ze druk in de weer om de muurschildering weer in zijn oude glorie te herstellen. Door jarenlang roken in café ‘t Vat was de schildering immers onder een dikke, vuile laag nicotine komen te zitten.

Erfgoedcel ingeschakeld

“Toen ik aan de renovatie van de café begon, vond ik dat de muurschildering ook aandacht verdiende”, zegt uitbaatster Maria Van Keer. “Omdat het om zo’n oud pareltje gaat, nam ik contact op met de Erfgoedcel Land van Dendermonde. Zelf beginnen aan zo’n bijzonder project zat er niet in en dus vroeg ik om hulp. De Erfgoedcel was meteen enthousiast, verleende trajectsubsidie aan de jonge kunstenaars en zette ze aan het werk. Ik kan niet wachten tot de klus geklaard is en de muurschildeling weer blinkt als vroeger.”

De tekening werd in december 1971 persoonlijk door acteur en kunstenaar Nolle Versyp, ondertussen overleden maar gekend van onder andere zijn rol in Thuis, aangebracht. “Hij was vriend aan huis bij ons in ‘t Vat en erg goed bevriend met mijn ouders. Eerder had hij de sierschouw boven de Leuvense stoof, de favoriet van mijn vader Richard, als eens onder handen genomen. In die winter van 1971 waagde hij zich aan een muurschildering. Het werd een pareltje en al die jaren daarna was ze te bewonderen. Alleen verdween ze geleidelijk aan onder het vuil.”

Leuke details over Denderbelle

De tekening die dankzij de speciale restauratietechnieken nu weer duidelijk zichtbaar wordt, bevat allerlei leuke details over Denderbelle en ‘t Vat. Bovenaan prijken een stel koeien, omdat Denderbelle hiervoor gekend stond dankzij de vele weilanden van de Abdij van Affligem vol koeien. Ook de kerk ontbreekt niet, met het koppeltje Bert en Lena die in december dat jaar getrouwd waren. Verwijzingen zijn er ook naar de plaatselijke harmonie, toneelspelers en de bijnaam van de Bellenaren, ‘Tongenslijpers’ omwille van het geroddel. Nolle vereeuwigde ook zichzelf in een karikatuur.

“Omdat Denderbelle tussen Wieze en Dendermonde ligt, zijn ook daar verwijzingen naar”, weet Maria. “In Wieze staat moeder omdat ze vandaar afkomstig was, met bierpotten in de hand wegens de Oktoberfeesten daar. De kant van Dendermonde toont het Ros Beiaard en mijn twee broers omdat ze daar school liepen. Ikzelf wandel bovenaan de tekening als kind met een grote mand eieren. In ‘t Vat waren de uitsmijters, een boterham met hesp en een spiegelei, immers razend populair. En vader, met das en ondervestje, zit aan zijn Leuvense stoof met de kat Felix. Iedereen kan raden dat dit werk echt pure nostalgie uitstraalt.”

Buitenterras

De restauratie is deze week gestart en zal nog even duren. Ondertussen maakt Maria ook verder werk van de volledige renovatie van het café. Er vinden herstellingswerken plaats, er wordt geverfd en opgeruimd. De veranda zal binnenkort afgebroken worden om plaats te maken voor een gezellig buitenterras. Wanneer de renovatie achter de rug zal zijn en ‘t Vat dus weer open zal gaan, is nog niet duidelijk. “Ik weet dat velen hierop zitten te wachten, maar ik beslis om het rustig aan te doen”, zegt Maria. “Er is geen deadline.”