Motorrijder zwaargewond nadat hij afwijkt van rijbaan en over personenwagen gekatapulteerd wordt Koen Baten

20 september 2020

09u56 0 Wieze Op de Aalstersesteenweg in Wieze is gisterenavond een motorrijder met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij frontaal in aanrijding kwam met een personenwagen. De bestuurder werd over het voertuig gekatapulteerd en kwam enkele meters verderop op de grond terecht. De straat was urenlang afgesloten voor het verkeer.



Het ongeval gebeurde iets na 23.00 uur gisterenavond. Een motorrijder reed er in de richting van Lebbeke toen het voorbij de Wolvenstraat plots mis ging. In een bocht ging de bestuurder rechtdoor. Net op dat moment kwam er een tegenligger af en knalde de motorrijder frontaal op de Audi. Hij werd over de auto gekatapulteerd en kwam tien meter verder op de grond terecht.

De man was al die tijd bij bewustzijn, maar werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. De straat bleef urenlang afgesloten voor het verkeer. De brandweer van Lebbeke kwam met een ploeg ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.