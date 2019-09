Mosselkermis in buurtrestaurant De Passant Nele Dooms

De bezoekers van het buurtrestaurant De Passant in Lebbeke konden donderdagmiddag genieten van een mosselkermis. Daarmee werden ze eens extra verwend. De Passant is al jaren een vast waarde in lebbeke, op de site van OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken aan de Flor Hofmanslaan. “Met De Passant doen we meer dan alleen een maaltijd aanbieden”, zegt Ria Peeters van het OCMW. “Voor wie langs komt, is het meteen ook een extra moment om eenzaamheid te doorbreken en nieuwe contacten te leggen met andere mensen. Voor onze mosselkermis doen we nog eens een extra inspanning om het allemaal nog leuker te maken.” Meer dan dertig liefhebbers schreven zich in voor een lekkere pot mosselen, huisbereid door het personeel van de keuken van het rusthuis. De bezoekers kregen ook een aperitief met hapjes aangeboden. En er was zelfs muziek, dankzij William Brondeel die met zijn draaiorgel Elise hits van vroeger bracht.