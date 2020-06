Moeder van Chelsea (2) geloofde nooit in een ongeval: “Mijn moedergevoel zei dat iets niet klopte”

Lebbeke / Sint-Niklaas

“Ik geloofde nooit dat het een ongeval was”, zegt de moeder van de 2-jarige peuter Chelsea die door stiefmoeder Megan D’Haen (20) in bad werd verdronken . In het hof van assisen werd de bijzonder problematische jeugd van Megan verder uitgespit. “Ik voel me schuldig, want als ik haar een betere jeugd had gegeven, was het misschien niet gebeurd”, snikte de moeder van de beschuldigde.