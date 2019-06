Mobiele overdekte zittribune om extra supporters op te vangen Nele Dooms

05 juni 2019

3

De sportcampus van Lebbeke, aan de Koning Albertstraat, beschikt voortaan over een mobiele tribune. Die kan ingezet worden voor evenementen waar extra bezoekers verwacht worden. “Ik denk bijvoorbeeld aan belangrijke voetbalwedstrijden, maar ook aan de kaatswedstrijd voor de Beker die er zit aan te komen”, zegt sportfunctionaris Marnix Van Cauter. “Omdat de tribune mobiel is, kan ze immers ook ergens op verplaatsing opgesteld worden. Ze is heel makkelijk op te stellen, in tien minuten door één persoon, volautomatisch.” De tribune telt 61 zitplaatsen en is overdekt. Ze is bijna drie meter hoogt, 2,5 meter breed en 7 meter lang. Aan de nieuwe tribune hangt een prijskaartje van bijna 37.000 euro.