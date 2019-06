Mobiel speelplein trekt er elke woensdag op uit Nele Dooms

29 juni 2019

13u43 0

Het gemeentebestuur van Lebbeke en de jeugddienst lanceren deze zomer het “Mobiel Speelplein”. Een hele zomervakantie lang trekken monitoren er elke woensdag op uit met hun Spuuwwmobiel om in verschillende wijken speelpleinwerking op te zetten. Elke week komt een andere wijk aan de beurt. Kinderen uit de buurt zijn dan allemaal welkom om te komen meespelen. Dat kan helemaal gratis. De monitoren starten op woensdagnamiddag 3 juli op het pleintje aan het Meysveld in Lebbeke. Op 10 juli is de Schoolstraat aan de beurt. De weken daarop volgen achtereenvolgens de Hof-ter-Hertstraat, de Sint-Corneliusstraat, de Jozef Cardijnstraat, de Rooien, de Fresiastraat en Dorp Denderbelle. De laatste mobiele speelpleinwerking is voorzien op woensdag 28 augustus aan de Wilgenstraat.