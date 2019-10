Milieudienst nodigt uit op cursus thuiscomposteren Nele Dooms

19 oktober 2019

Wie zelf compost wil produceren van groente-, fruit- en tuinafval, kan daarvoor in Lebbeke een cursus volgen. De les thuiscomposteren vindt plaats op maandag 21 oktober. “Compost is krachtvoedsel voor de bloemen, planten en bomen in de tuin”, zegt milieuambtenaar Nathalie Willems. “De tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur, maar gebruikers besparen er zelfs geld en afval mee. En bovendien houden ze de duurzame kringloop in stand. Maar veel mensen weten niet hoe er aan te beginnen, daarom bieden we de cursus aan.” De Lebbeekse compostmeesters geven alle informatie en tips tijdens een infoavond. Die start om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Jeugdontmoetingscentrum JOC, aan de Leo Duboisstraat 40 in Lebbeke. De toegang is gratis. Info en inschrijvingen: milieudienst@lebbeke.be.