Exclusief voor abonnees Meter van Chelsea (2) vindt straf na peutermoord veel te laag: “Geen traan gelaten en ons nooit aangekeken toen ze bekende op eerste dag van proces” Koen Baten

12 juni 2020

16u26 14 Lebbeke/Bornem Kim Aerts (29), de tweelingzus van Bjorn Aerts en tevens meter van Chelsea, is bijzonder aangeslagen na het proces van de moord op haar metekindje. Megan D’Haen (20) werd er veroordeeld tot 18 jaar cel. Een veel te lage straf, vindt Kim. “Toen ze bekende op de eerste procesdag brak mijn hart in duizend stukjes”, vertelt ze.

Kim volgde afgelopen week het proces mee van in het hof van assisen in Gent. Ze stond er haar tweelingbroer en de moeder bij om dit proces door te komen. Zelf was ze twee jaar lang meter van Chelsea en voelt ze sindsdien een grote leegte. “Het was de allereerste keer dat ik meter werd in mijn leven”, aldus Kim. “Dat kindje betekende enorm veel voor mij. Ze was zo graag gezien en zat vol leven, dat ze er nu al twee jaar niet meer is blijft nog steeds ontzettend moeilijk. Ik ben nog steeds enorm overweldigd door alles wat er twee jaar geleden gebeurde.”

