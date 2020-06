Megan D’Haen (20) veroordeeld tot 18 jaar cel voor moord op 2-jarige peuter Chelsea Wouter Spillebeen

11 juni 2020

15u37 1200 Lebbeke In het Gentse hof van assisen is Megan D’Haen (20) veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op de In het Gentse hof van assisen is Megan D’Haen (20) veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op de 2-jarige peuter van haar vriend, die ze in bad verdronk . De jury verklaarde Megan schuldig aan moord, zoals zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging vroegen. Ze werd veroordeeld tot 18 jaar cel.



Megan bekende op de eerste dag van het proces vrijdag dat ze schuldig was aan alle aanklachten. Ze bekende dat ze de moord van de 2-jarige Chelsea plande en uitvoerde terwijl haar vriend Bjorn naar zijn werk was. Ze hield de peuter naar eigen zeggen vier minuten onder water in bad en wachtte dan minstens een kwartier om het noodnummer te bellen. Daarna reanimeerde ze niet of tenminste onvoldoende, terwijl de hulpverlener aan de andere kant van de lijn tien minuten lang instructies gaf. Twee jaar loog ze iedereen voor, maar het onderzoek bracht haar leugens snel aan het licht.

