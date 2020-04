Megan D. (20) blijft ontkennen dat ze tweejarig dochtertje bewust doodde: begin juni staat moeder voor assisenjury Koen Baten Cedric Matthys

28 april 2020

15u03 6 Lebbeke Binnenkort start in Gent het proces tegen Megan D. (20) uit Lebbeke. De jonge vrouw wordt ervan verdacht een peuter van twee jaar verdronken te hebben in bad. Chelsea (2) was het kindje uit een vorige relatie van haar vriend, met wie ze nog steeds samen is. Hij was op dat moment gaan werken.

De feiten dateren intussen al van 2 juni 2018. Megan D. had de tweejarige Chelsea in bad gestoken en was dan even naar beneden gegaan. Toen ze terug boven kwam was het kindje verdronken in bad. De hulpdiensten werden verwittigd, maar konden niets meer doen voor de peuter. De stiefmama werd er meteen van verdacht dat ze de peuter had verdronken en zit sindsdien in de gevangenis.

Voorhechtenis

Vandaag werd de eerste inleidende zitting gehouden in Gent. Ook de advocaten van Megan, Jeroen D’Hondt en Anthony Mallego, waren aanwezig. Zij zullen het proces nu voeren. “Dit is een bijzonder moeilijk dossier omdat het hier om een peuter gaat die om het leven is gekomen”, aldus D’Hondt. “Hoe we de zaak gaan pleiten, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Onze cliënte zit nog steeds in voorhechtenis, maar blijft ontkennen dat ze Chelsea bewust om het leven wilde brengen.”

Nog altijd samen

De vriend, met wie ze toen een relatie had, blijft haar nog steeds trouw. Het koppel is nog altijd samen. Op 2 juni zal de jury samengesteld worden voor het proces. Drie dagen later, op 5 juni, zal dan effectief het proces van start gaan. Vandaag verschenen enkel de burgerlijke partijen en de beklaagde kort om te bespreken hoe alles in zijn werk zal gaan. Ondanks corona wordt het proces dus toch niet uitgesteld.