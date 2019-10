Meer speelplezier: gemeenteraad keurt aankoop extra percelen Meerskant goed voor speelweide Nele Dooms

05 oktober 2019

18u09 0

Er zal over afzienbare tijd meer speelplezier mogelijk zijn in Denderbelle. De gemeenteraad van Lebbeke keurde daarvoor de aankoop van enkele percelen aan de Meerskant goed. Het gaat om vier percelen grond tussen de Denderstraat en de Meerstraat. Die moeten het mogelijk maken om een huidig terrein dat al als speelweide voorzien was bereikbaar te maken en uit te breiden. In totaal gaat het om ongeveer 22 are. Het initiatief past in het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan GNOP, dat ook in extra natuurlijke speelruimte voorziet. “De site is nu nog weiland”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Eens alle percelen in ons bezit, gaan we dit omvormen tot een avontuurlijk natuurgebied. Bedoeling is om de nodige voorzieningen te hebben waardoor kinderen hier avontuurlijk en natuurlijk kunnen spelen.” Voor de realisatie van dit project krijgt Lebbeke subsidie van Regionaal Landschap Schelde-Durme.