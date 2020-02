Meer hinder dan verwacht door werken Leo Duboisstraat: politie neemt extra verkeersmaatregelen Nele Dooms

18 februari 2020

De lokale politie van Lebbeke neemt extra verkeersmaatregelen voor de Leo Duboisstraat in Lebbeke. Daar zijn recent in opdracht van Farys werken aan de nutsvoorzieningen gestart. Deze sleufwerken vallen echter groter uit dan eerst gedacht en zorgen zo voor meer hinder. Daarom heeft de politie beslist om eenrichtingsverkeer in te voeren in de straat. Chauffeurs kunnen de straat enkel nog inrijden vanaf de rotonde van de Flor Hofmanslaan in de richting van de Brusselsesteenweg. De politie zal de situatie de komende dagen verder evalueren en ingrijpen waar nodig. Normaal gezien zouden de werken tot 6 maart duren, maar het project schiet goed op zodat het mogelijk is dat dit eerder afgerond wordt.