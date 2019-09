Meer dan zestig werknemers gemeente en OCMW komende weken duurzaam naar het werk Nele Dooms

30 september 2019

17u00 2 Lebbeke Ruim zestig werknemers van de gemeente Lebbeke en het OCMW trekken de komende drie weken duurzaam naar het werk. De Testkaravaan is immers te gast bij het Lebbeekse gemeentebestuur. Personeelsleden kunnen zo alternatieve, milieuvriendelijke vervoersmiddelen uittesten.

De Testkaravaan is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en biedt gratis alternatieve vervoersmiddelen aan, die personeelsleden gedurende drie weken kunnen uittesten. Het aanbod bestaat uit een hele reeks elektrische fietsen, speed pedelecs, plooifietsen, fietskarren en elektrische bakfietsen. De provincie koppelt daar ook een kant-en-klare campagne aan om werknemers te motiveren en zorgt ook voor de verzekering en pechverhelping voor de fietsen. Alle bedrijven die willen inzetten op een duurzaam mobiliteitsmanagement kunnen die Testkaravaan uitnodigen.

Ook de gemeente Lebbeke gaat nu op dat aanbod in. “De overstap naar duurzame vervoersmiddelen is niet altijd evident”, stelt schepen van Mobiliteit Jan Vanderstraeten (CD&V). “Daarom is deze Testkaravaan wel handig. Het geeft mensen de kans een alternatief vervoersmiddel gratis uit te testen en te bekijken wat hen het beste ligt. Het inspireert dan werknemers om voor meer duurzame verplaatsingen voor het woon-werkverkeer te kiezen, ook na de testfase.”

De Testkaravaan is in Lebbeke te gast tot 16 oktober. In totaal schreven 63 werknemers zich in om mee te doen. Alle aangeboden elektrische fietsen, speed pedelecs en elektrische fietsen zullen daardoor gebruikt worden. De testfietsen werden maandagmiddag aan de deelnemers bedeeld ter hoogte van de Technische Dienst aan de Leo Duboisstraat.