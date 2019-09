Materiaal gezocht voor expo over ‘t Kroïs in al zijn glorie Nele Dooms

11 september 2019

‘t Lab Gods, het buurtatelier dat allerlei initiatieven opzet om een nieuwe bestemming voor de kerk H.Kruis in de Lange Minnestraat in Lebbeke te zoeken, doet een oproep om allerlei materiaal binnen te brengen rond deze kerk. Om zo veel mogelijk volk de kans te bieden het potentieel van het gebouw te verkennen, zal er een tentoonstelling rond “’t Kroïs in al zijn glorie” plaatsvinden. “Wie materiaal heeft over handel, wandel, verenigingsleven, straffe figuren, enzovoort van de H.Kruisparochie uit de vorige eeuw, mag dat binnen brengen”, zegt An Van der Vreken van ‘t Lab Gods. “We scannen het in en bezorgen het terug aan de eigenaar.” De troeven van de kerk werden recent nog eens in de kijker gezet bij enkele rondleidingen tijdens Open Monumentendag. Heel veel volk kwam een kijkje nemen en kreeg, dankzij rondleidingen van Laurens De Coninck, de kans om de vele vertrekken van de kerk te ontdekken. “De mensen waren verrast door de vele verborgen ruimten in dit gebouw”, zegt De Coninck. “Het was een mooi voorsmaakje voor wat de expo ‘t Kroïs zal bieden.” Info: hetlabgods@gmail.com.