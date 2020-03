Markollekens vieren dertigste verjaardag: “We deden #metoo avant la lettre en schuwen sindsdien geen enkel thema” Nele Dooms

05 maart 2020

09u56 0 Lebbeke De Markollekens in Wieze zijn deze zondag voor de dertigste keer te zien in de carnavalsstoet in Wieze. Als “oude bokken” en dat is geen toeval, want de groep viert haar dertigste verjaardag. Starten deden ze ooit met een thema dat toen niemand aandurfde: een handtastelijke burgemeester. “Wij dachten al aan #metoo voor er sprake van was”, klinkt het. “Het is ons handelsmerk geworden: geen enkel thema uit de weg gaan.”

Dertig jaar hebben De Markollekens op de teller staan. Niet slecht voor een carnavalsgroep waarvan de leden zelf zeggen dat ze “als grap” ontstaan is. “Het was de toenmalige uitbater van café Het Gildenhuis die opperde dat er wat klanten een carnavalsgroep moesten maken”, vertelt Geert Lambrecht. “Er was dat jaar nogal wat te doen rond een handtastelijke burgemeester en we merkten dat alle carnavalsgroepen dat thema eigenlijk uit de weg gingen. Wij vonden dat daar iets van in de stoet moest en dus bouwden wij iets rond dat onderwerp. We kaarten #metoo aan voor er ooit sprake van was. Niet dat dit ons in dank afgenomen werd. Er vonden zelfs verwoede pogingen plaats om ons uit de stoet te houden. Maar we plooiden niet.”

Sindsdien zijn de Markollekens niet meer gestopt om gevoelige onderwerpen of thema’s die anderen niet aandurven aan te kaarten. “Het is een trend geworden de voorbije jaren bij ons dat we de grens opzoeken”, zegt Lambrecht. “We liepen al door de straten van Wieze als zaadcellen in een baarmoeder en exhibitionisten van een naaiatelier.”

Ondertussen zijn de Markollekens zowat de oudste groep die in Wieze Carnaval op te merken valt. Dat inspireerde de mannen ook voor een nieuw thema dit jaar: Oude Bokken. “We hebben ondertussen, na 30 jaar, onze leeftijd”, zegt Lambrecht. “Het is ook een gelegenheid om op onze agenda de coverband De Bokkies te eren. En voor de gelegenheid maken van de Bokpils, vroeger goed gekend in Wieze, ‘Bokkenpis’. We hebben er zelfs speciale glazen voor laten drukken. De cafés in Wieze zullen daar een heel weekend in uit schenken. Zelf rijden we op jonge geitjes mee in de carnavalsstoet.”

Dat de groep het al drie decennia uitzingt, danken de leden naar eigen zeggen zelf aan het feit dat de Markollekens alleen uit mannen bestaat. “Dat is de basis van ons succesverhaal”, klinkt het lachend. “Een gezaag van vrouwen aan onze kop en geen gefoefel tussen leden. In al die jaren zijn we overigens ook een echte vriendenkliek geworden. We spreken heel vaak af, gaan samen op reis of op weekend met onze kinderen, enzovoort.”

Voor een eerste prijs in de stoet gaan De Markollekens niet. “Te hoog gegrepen, we zijn maar met negen leden”, zegt Lambrecht. “Maar het is wel elk jaar ons streven om de originaliteitsprijs in de wacht te slepen. Dat is ons al bijna elk jaar gelukt. Daarvoor leggen we telkens de lat hoog, want op den duur weten de mensen dat ze van ons altijd wel iets mogen verwachten.”