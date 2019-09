Maria Van Keer sluit ‘t Vat om doorgedreven opknapbeurt door te voeren: “Het authentieke karakter van de zaak blijft behouden” Nele Dooms

03 september 2019

13u49 7 Lebbeke Afspanning ‘t Vat, alom gekend in de wijde regio, is voor onbepaalde tijd gesloten. Uitbaatster Maria Van Keer wil een doorgedreven opknapbeurt voor de café doorvoeren. “Dat is dringend nodig en ik wil er mijn tijd voor nemen”, zegt ze. “Ondertussen waak ik over het authentieke karakter van de zaak. Dat zou mijn papa zo gewild hebben.”

Afspanning ‘t Vat in de Kapellenstraat in Denderbelle is al decennia lang een vaste waarde, niet alleen in Lebbeke maar ook daarbuiten. Vertrouwde waarde Richard Van Keer stond er sinds 1963 meer dan vijftig jaar lang achter de tapkraan en soigneerde samen met echtgenote Yvonne de klanten. In 2014 nam dochter Maria Van Keer de zaak over. Ondertussen zijn moeder en vader overleden, maar bleef Maria waken over de ziel van de horecazaak.

Dat ‘t Vat plotseling gesloten is, kwam voor velen dan ook als een complete verrassing. Maar een definitieve sluiting is het zeker niet, in tegendeel. Maria heeft serieuze toekomstplannen voor de zaak. “Aan het interieur van ‘t Vat merken klanten het allicht niet meteen, maar het gebouw is echt stokoud”, zegt ze. “Een grootschalige renovatie dringt zich op. Als we ‘t Vat nog een toekomst willen geven, moeten we het opknappen.”

Geen deadline

Een deadline voor de verbouwingswerken heeft Van Keer niet. “Ik wil dit rustig aan doen, zonder strakke timing en bijhorende stress”, vertelt ze. “Ik wil ook eerst goed nadenken over het nieuwe elan dat we de zaak willen geven, met een meer eigentijdse kaart en dranken. Belangrijk is wel dat het eigen, typische karakter van ‘t Vat behouden blijft, net als de stijl. Dat zou papa denk ik ook wel zo gewild hebben, en heel veel klanten samen met hem. ‘t Vat is niet van mij en mijn zoon Joris - die er ook zijn hart verloren heeft - alleen, maar is van de gemeenschap in Denderbelle.”

De grote verbouwings- en aanpassingswerken zullen ‘achter de schermen’ plaatsvinden. Zo moeten onder andere sanitair en elektriciteit vernieuwd worden. Het gebouw moet een nieuw dak krijgen en Van Keer denkt ook aan betere isolatie van het pand om zo de energiefactuur naar beneden te krijgen. De veranda zal afgebroken worden. “Kappen en breken terwijl je café nog open is, dat is geen optie”, stelt van Keer. “Ik verwacht dat we toch zeker een jaar gesloten zullen zijn. Daarna gaan we er weer helemaal tegenaan.”