Man bewerkt vriendin met luchtdrukpistool na stukgelopen relatie: 19 jaar celstraf in beroep Cedric Matthys

29 juni 2020

17u22 1 Lebbeke Thomas De Boeck (30) uit Aalst is in beroep veroordeeld tot 19 jaar cel. De man folterde zijn ex-vriendin Thomas De Boeck (30) uit Aalst is in beroep veroordeeld tot 19 jaar cel. De man folterde zijn ex-vriendin urenlang en joeg haar bijna de dood in. Ook probeerde hij tijdens zijn vlucht een politieagent van de baan te maaien. Twee jaar geleden, midden december 2018, kreeg De Boeck nog 21 jaar cel. Deze keer waren de raadsheren hem iets gunstiger gezind.

“De feiten waar de beklaagde voor terechtstond zijn bijzonder gruwelijk. Hij probeerde het slachtoffer te laten doodbloeden in bad en hoopte op een langzame, pijnlijke dood.” Het Gentse hof van beroep was maandagnamiddag niet mals voor Thomas De Boeck. De dertigjarige man uit Aalst kreeg negentien jaar cel. Hij stond er terecht voor een poging moord op zijn vriendin en een poging doodslag op een agent.

Baseballknuppel

Met de veroordeling komt een eind aan een zaak die aansleept sinds 12 april 2015. Die dag nodigde Nele, toen 27, De Boeck uit op haar appartement in de Potaardestraat in Lebbeke. De Aalstenaar besefte dat Nele een einde wou maken aan hun relatie. Gewapend met onder meer een mes en een luchtdrukpistool trok hij naar de plaats van de afspraak.

Wat zich erna afspeelde, blijft meer dan vijf jaar na de feiten nog altijd even onbegrijpelijk. De Boeck verkrachtte Nele, penetreerde haar met een baseballknuppel, sneed haar tepels af en vuurde met zijn wapen twee keer in de schaamstreek. De dame sprong - blind van angst - van haar balkon. Ze viel twee verdiepingen lager met een smak op de grond en brak ze haar beide voeten. Naakt en vol bloed tot bij haar oom. Die herkende haar eerst niet. Zo erg was ze eraan toe. (lees verder onder de foto)

Poging doodslag

Nele werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde de aanval. Ze bouwde intussen een nieuw leven op en was niet aanwezig op de zittingen. Ze wil niet meer herinnerd worden aan de gruwel. Voor de burgerlijke partijen verscheen in beroep enkel advocaat Kjell Verleysen. Hij verdedigde Peter Van Durme. Net als Nele ontsnapte deze politieagent op 12 april 2015 op het nippertje aan de dood. De Boeck reed na de moordpoging razendsnel weg. Hierbij maaide hij Van Durme bijna van de baan.

De beklaagde kreeg voor de poging moord en de poging doodslag telkens een aparte straf. Waar de rechters in Dendermonde De Boeck midden december nog 19 jaar cel gaven voor de feiten op Nele, maakten ze hier nu 17 jaar cel van. Voor de aanslag op Van Durme kreeg hij dan weer dezelfde straf. “Ook wij vinden twee jaar cel een correcte beoordeling", lieten de raadsheren in beroep verstaan.

Straatsburg

“Los van de straf ben ik tevreden dat De Boeck ook in beroep veroordeeld wordt voor de feiten op mijn cliënt", liet Kjell Verleysen na de zitting verstaan. Voor de advocaat was het niet de meest eenvoudige zaak. Politieagent Peter Van Durme maakte immers één grote fout. Omdat hij zijn collega’s midden in de nacht niet wou lastig vallen, stelde hij zelf een proces-verbaal op.

Jef Vermassen, advocaat van De Boeck, wou dat bewijsstuk nietig laten verklaren. “Als mijn cliënt hier effectief voor veroordeeld wordt”, dreigde hij nog tijdens de pleidooien, “maak ik een uitstapje naar Straatsburg (lees: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, nvdr.).” Uiteindelijk hield het hof hier geen rekening mee. Benieuwd of Vermassen zijn woorden hard zal maken.