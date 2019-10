Man (36) overlijdt in politiecel: Comité P start onderzoek Koen Baten

29 oktober 2019

15u44 12 Lebbeke Het comité P en het parket van Oost-Vlaanderen zijn een onderzoek gestart tegen de politie van Lebbeke en Buggenhout nadat afgelopen weekend een man van 36 het leven heeft gelaten in de politiecel in Dendermonde. Bronnen bevestigen dat een onderzoek wordt gevoerd.

De feiten dateren van afgelopen weekend, maar kwamen nu pas aan het licht. De politiezone Buggenhout/Lebbeke werd opgeroepen voor moeilijkheden in Lebbeke. Daar troffen ze een agressieve man aan, die onder invloed was van verdovende middelen. Er werd nadien beslist om de man naar een politiecel te brengen. Dat gebeurde in Dendermonde.

Bij aankomst zou de man in de cel in elkaar gezakt zijn en overleden. Wat de omstandigheden daar van zijn is nog niet duidelijk. Intussen is het parket en ook het comité P een onderzoek gestart naar het overlijden en of er fouten werden gemaakt. De politiezone kan niet meer informatie kwijt op dit moment en wacht het onderzoek af.