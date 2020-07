Madam Jeanne zorgt voor muzikale zomeravonden Nele Dooms

17 juli 2020

18u41 0 Lebbeke Met “De Zomer van Ons Madam” zorgen Laurence en Niels van restaurant Madam Jeanne in Lebbeke de komende weken voor wat muzikale zomeravonden. Er staan intieme optredens op het programma.

Laurence en Niels van Madam Jeanne blijken niet alleen een voorliefde voor de keuken en lekker eten serveren te hebben, maar ook voor muziek. “We zijn fervente concertgangers en missen zelf ook de festivalletjes deze zomer”, zeggen ze. “Daarom kwamen we op het idee om die leemte zelf wat op te vullen. Samen met de vzw Rock ‘n Load Concerts uit Aalst is in ijltempo een programma van acht geanimeerde zomeravonden uit de grond gestampt.”

Liefhebbers mogen zich verwachten aan een formule met een beperkt aantal zitplaatsen in bubbels en kunnen ondertussen genieten van een keuzemenu. Op 24 juli komt Tom Vantol langs, op 31 juli speelt Piv Huvluv. Voor augustus is Box & Brunch voorzien op 9 augustus, Scotch No Soda op 14 augustus en Blow 3.0 op 21 augustus en Marino Punk op 28 augustus. Op 4 september komt nog stand-up comedian Raf Coppens langs. Madam Jeanne bevindt zich aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Info: www.madamjeanne.be/