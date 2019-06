Maak kennis met Marie, Vlekje en Blakkie: De geitjes die de leerlingen van basisschool Dorp voortaan gezelschap houden Nele Dooms

13 juni 2019

Marie, Vlekje en Blakkie. Dat zijn de drie geitjes die voortaan wonen op de site van Vrije Basisschool Dorp aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke. De kinderen kozen zelf de namen. “Het verkiezingsthema is momenteel nogal in en daar spelen we met ons school op in”, zegt juf Bo Macharis. “Door de kinderen zelf een naam te laten kiezen, vergroten we bovendien de betrokkenheid bij deze diertjes. Alle leerlingen mochten voorstellen indienen. Een jury maakte vervolgens een eerste selectie en daaruit kozen de kinderen van onze werkgroep Team Tuin de winnende namen. De geitjes zijn hier alleszins met veel enthousiasme onthaald.” De Vrije Basisschool Dorp maakt al langer werk van een groen schooldomein. Aan de Brusselsesteenweg werd een paar jaar geleden een nieuwe schoolgebouw opgetrokken en de omgeving werd aangelegd als groene avontuurlijke speelplaats. Daar horen heuvels, wilgenhutten en fruitbomen bij. En vanaf nu dus ook lieve geitjes.