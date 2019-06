Lustige Stappers met extra volk naar Dodentocht Nele Dooms

03 juni 2019

De Lustige Stappers, opgericht door een groepje buren van het Meysveld die van wandelen houden, wagen zich dit jaar opnieuw aan de Dodentocht. Nadat vorig jaar drie dappere stappers voor een eerste keer deelnamen aan de honderd kilometer lange tocht rond Bornem, zullen dat er deze zomer liefst negen zijn. “Alles is begonnen met een voorzichtige start waarbij we één avond per week samen een kleine wandeling maakten”, zegt Toon Bourgeois. “De tochten werden echter vrij snel langer en uiteindelijk viel de beslissing om in te schrijven voor de Dodentocht 2018. Vorig jaar brachten drie leden dat tot een goed einde en we hopen dat nu met negen opnieuw te doen. Net als vorig jaar laten we ons weer sponsoren voor het goede doel.” De ingezamelde centen zullen de Lustige Stappers schenken aan vzw Levensvreugde uit Aalst en de Scouts van Lebbeke.