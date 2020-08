Lustige Geburen steunen KSA met vette cheque Nele Dooms

26 augustus 2020

15u24 0 Denderbelle De Lustige Geburen zagen hun jaarlijkse Kapellestraat Kermis aan hun neus voorbij gaan, maar het kermiscomité slaagt er wel in om de KSA van Denderbelle te steunen. De jongeren kregen zopas een dikke cheque overhandigd. Die kunnen ze gebruiken voor hun bouwproject.

De 95ste Kapellestraat Kermis zag er een paar weken geleden helemaal anders uit dan voorzien, door de coronacrisis. Het kermisgebeuren werd afgelast, maar de Lustige Geburen pakten uit met een alternatief in de vorm van een live radio station. Daar koppelden ze een kleine pop-up bar aan. Het zorgde voor heel wat positieve reacties. “En voor toch nog wat inkomsten”, zegt Steven Goeman. “Die houden we echter niet voor onszelf, maar we schenken ze aan de jongeren van de KSA die ons hielpen bij de uitbating van de pop-up bar.”

De KSA-jongeren zitten volop in de bouw van een nieuw jeugdlokaal. Maar door de coronacrisis lopen ook zij heel wat inkomsten mis, omdat tal van activiteiten niet kunnen plaatsvinden. “Net daarom schakelden we ze in voor de uitbating van onze bar en mogen zij de inkomsten hebben voor hun infrastructuur”, zegt Goeman. “Daarbovenop schenken we hen echter ook nog een bijkomende cheque van 1.500 euro. Dit kunnen we waarmaken dankzij de steun van lokale handelaren en bedrijven die adverteerden in ons jaarlijks krantje De Belse Gazet.”