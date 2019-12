Ludieke modeshow in rusthuis Hof ter Veldeken moet centen opbrengen voor Warmste Week Nele Dooms

Het personeel van het woonzorgcentrum Hof ter Veldeken in Lebbeke zet zich ook dit jaar in voor de Warmste Week. Om geld in het laatje te brengen, organiseerden ze daar een ludieke modeshow. Bewoners, familie en vrienden waren welkom in het rusthuis, aan de Flor Hofmanslaan, om er te volgen wie op de catwalk verscheen. Het zorgde onder andere voor een reeks M&M’s, Lucky Luke en een pastoor op de catwalk. Voor de modeshow kon er dus best wat humor af. “De opbrengst schenken we aan de vereniging VZW Hodgkin- Non Hodgkin”, zegt Inge Herbaut van Hof ter Veldeken. “Dat is een vereniging voor lotgenoten met lymfklierkanker. We zijn zeker blij met de opkomst. Want veel volk, betekent ook veel geld in het laatje voor het goede doel.”