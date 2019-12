Lokale ondernemers zetten schouders onder kerstmarkt Nele Dooms

10 december 2019

18u45 2 Lebbeke Lebbekenaren die willen kerstshoppen, genieten van gezelligheid, lokale ondernemers steunen en een hapje eten, hoeven daarvoor dit weekend niet ver te lopen. In de eigen gemeente organiseren de Gemeentelijke Ondernemingsraad en het gemeentebestuur immers samen een kerstmarkt.

Liefhebbers kunnen daarvoor zowel in de Laurierstraat, de Jules De Buckstraat als in de tuin van het gemeentehuis terecht op zaterdag 14 december. De straten zijn hiervoor verkeersvrij. De kerstmarkt start om 16 uur. Er wordt allerlei animatie voorzien. Van 16 tot 18 uur treedt Joeng & Aat op, een streetband met vijf muzikanten die oude klassiekers en nieuwe populaire nummers brengt. In de tuin kunnen kinderen zich laten schminken. Vanaf 17.30 uur is er ook vuuranimatie. Om 18 uur treedt de vierkoppige muziekgroep ‘t Jazzken op. Een overzicht van de verschillende standhouders is terug te vinden op www.lebbeke.be/kerstmarkt2019.