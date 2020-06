LIVE. Beschuldigde bekent op eerste procesdag in assisenzaak rond dood van peuter Chelsea (2): “Ik heb het wel gedaan”

Lebbeke

In het Gentse hof van assisen start vandaag de zaak tegen Megan D’Haen (20), die beschuldigd is van de moord op de 2-jarige dochter van haar vriend . Megan was alleen met peuter Chelsea in zijn appartement in Lebbeke toen het meisje in bad verdronk. Volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat ze het kind opzettelijk om het leven bracht uit jaloezie, maar zij hield haar onschuld altijd vol, tot vandaag. Volg hier de ontwikkelingen van de eerste procesdag die om 14 uur van start gaat.