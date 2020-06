LIVE: Assisenjury beslist over het lot van Megan D’Haen (20)

Lebbeke

In het Gentse hof van assisen valt vandaag nog de beslissing in de zaak van Megan D’Haen, die de 2-jarige peuter van haar vriend in bad verdronk . Eerst moet de jury beraadslagen over de schuldvragen en dus beslissen of Megan schuldig is aan moord met voorbedachten rade. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging vinden dat het antwoord daarop “ja” moet zijn. Een grotere vraag is de strafmaat, die nadien beslist wordt.