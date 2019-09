Lindelaan afgesloten voor herstellingswerken Nele Dooms

30 september 2019

De Lindelaan in Lebbeke zal vanaf 2 oktober afgesloten zijn voor het verkeer. Aanleiding zijn herstellingswerken die aan het wegdek zullen plaatsvinden ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat en de spooroverweg. Een aannemer zal er het wegdek afschrapen en vervolgens van een nieuwe laag asfalt voorzien. De asfalteringswerken zullen ongeveer vijf werkdagen duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Chauffeurs moeten gedurende deze periode omrijden. Er is een wegomlegging voorzien via de Stationsstraat, de Rossevaalstraat, de Grote Snijdersstraat en omgekeerd.