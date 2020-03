Liefde in tijden van corona: Lies en Bjorn geven ja-woord, gelukwensen van familie vanop afstand Nele Dooms

21 maart 2020

15u30 0 Lebbeke De coronacrisis is ook een domper op de feestvreugde van zoveel stelletjes die deze tijden zouden trouwen. Feesten kan al niet wegens verboden en bij het ja-woord in het gemeentehuis mag alleen het koppel zelf aanwezig zijn. Björn en Lies, het eerste koppeltje dat sinds de crisis in Lebbeke, trouwt, probeerden het niet aan hun hart te laten komen. Familie maakte vanop afstand gelukwensen over.

Met een stralende glimlach wandelden Björn Vercauteren en Lies Gossé de raadszaal van het gemeentehuis van Lebbeke binnen. Vastberaden om het coronavirus hun huwelijksdag niet te laten vergallen. “Al hadden we het ons natuurlijk toch helemaal anders voorgesteld”, zegt Lies. “Het is een dag van gemengde gevoelens, maar toch is het een prachtig moment. Het is een dag om nooit te vergeten.”

Familie en vrienden mochten het huwelijk in het gemeentehuis niet bijwonen door de strenge regels in deze coronacrisis. Maar toch lieten die zich horen. Met spandoeken vatten ze post op de Grote Plaats. Het pasgetrouwde koppel kon de geschreven gelukwensen vanop het balkon in ontvangst nemen en genoot daar zichtbaar van. “Een feest volgt nog wel deze zomer”, belooft Björn.

Lies en Björn waren het eerste koppel in Lebbeke dat huwt sinds de coronacrisis losbarstte. Er volgen er nog. “We hebben alle paartjes die in maart zouden trouwen opgebeld met de vraag of ze hun huwelijk wensten te verplaatsen omdat van feesten momenteel ook geen sprake kan zijn”, zegt burgemeester Raf De Wolf. “Maar de meest koppels kiezen er toch voor hun datum te behouden en de feest te verplaatsten naar later.”

In het gemeentehuis van Lebbeke worden momenteel alleen het koppel zelf, en maximum eventueel hun kinderen en ouders toegelaten. De receptie die pas getrouwde stelletjes normaal aangeboden krijgen van het gemeentebestuur valt weg. “Toch tof dat Lies en Bj¨¨orn hun ja-woord gaven”, vindt De Wolf. “In deze barre periode is het een mooi, positief beeld om 2 mensen voor eeuwig met elkaar te mogen verbinden. Dit koppel straalde, al hadden ze zich het allicht helemaal anders voorgesteld. En de familie maakte er toch een extra mooi moment van met hun spandoeken.”