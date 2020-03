Lichte rookontwikkeling door roofingwerken, bewoners kunnen brand zelf al grotendeels blussen Koen Baten

25 maart 2020

09u38 0 Lebbeke In de Lange Minnestraat in Lebbeke ter hoogte van frituur 't Kastarken is gisterenavond een kleine brand uit gebroken in een woning waar ze aan het renoveren zijn. Er waren roofingswerken uitgevoerd met een brander, wat onder het dak voor een brandje had gezorgd.

De brand ontstond rond 22.30 uur gisterenavond. De bewoners waren nog aanwezig en waren zelf al begonnen met blussen in afwachting van de brandweer. De brand was al grotendeels onder controle. Het korps van Lebbeke doofde het vuur volledig en deed nog een grondige controle om zeker te zijn dat er geen verdere verspreiding was.

De schade bleef beperkt en er vielen geen gewonden.