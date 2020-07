Licht op groen voor bepaalde evenementen: gemeente voert formulier voor aanvragen in Nele Dooms

03 juli 2020

15u55 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke voert een formulier in voor organisatoren van evenementen voor meer dan vijftien personen. Daarbij hoort een oproep om die evenementen zeker te melden. “Zo kunnen we helpen en adviseren in het kader van de coronamaatregelen”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). Door het licht op groen van de Nationale Veiligheidsraad, stromen de aanvragen de jongste dagen binnen.

Een nieuw ministerieel besluit luidde alweer een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen in. Zo mogen stilaan ook weer meer evenementen georganiseerd worden. Lebbeke voert in het kader daarvan een meldingsplicht in. “Wij willen aan de organisatoren vragen om elk evenement waarbij meer dan vijftien personen verwacht worden, zowel privé als openbaar, te melden”, zegt De Wolf. “Daar hebben we op onze website een speciaal document voor voorzien. Organisatoren vinden er ook het Covid Event Risk Model van de Vlaamse overheid om een zicht te krijgen op hoe ze hun evenement best laten plaatsvinden.”

Met de meldingsplicht wil het gemeentebestuur de kans krijgen om te helpen en te adviseren bij de organisatie van activiteiten. “Bovendien is op deze manier ook de politie meteen op de hoogte van alle organisaties en kunnen zij gepast reageren op eventuele meldingen of klachten van buurtbewoners”, zegt De Wolf. “Een melding betekent overigens niet dat dit een vrijgeleide geeft tot feestjes laat in de nacht. De covid-richtlijnen zullen strikt opgevolgd moeten worden.”