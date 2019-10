Leuke spreuken fleuren hele gemeente op Nele Dooms

01 oktober 2019

15u53 0 Lebbeke ‘Pak de zon en straal’, ‘Je hoeft niet perfect te zijn om geweldig te zijn’, ‘Je kunt meer dan je durft’ en ‘Wat ben ik blij dat je er bent’. Het zijn enkele van de meer dan twintig spreuken die dezer dagen in het straatbeeld van Lebbeke verschijnen. Openbare gebouwen, scholen, handelszaken, maar ook particuliere woningen worden ermee opgesmukt. De hele actie kadert in de Week van de Geestelijke Gezondheid.

“Met deze spreuken willen we bij onze inwoners een instant glimlach opwekken en hen een goed gevoel geven”, zegt schepen van Sociale Zaken Goedele De Cock (sp.a). “We gebruiken daarvoor fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan. Met dit initiatief willen we vooral het taboe rond praten over hoe we ons voelen doorbreken.”

Samen veerkrachtig

Met de spreukenactie doet Lebbeke mee aan de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Die draait dit jaar rond het thema ‘Samen veerkrachtig’. En dus klinkt het ‘Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar geleerd’ op het venster van een school. Of ‘Het beste medicijn, is 3x daags een complimentje’ staat te lezen bij de apotheker. ‘Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van’ is dan weer een slogan in de sporthal.

Psychische problemen

“Eén op de drie Vlamingen krijgt ooit te maken met ernstige psychische problemen”, weet De Cock. “Maar of het nu gaat over een tijdje niet goed in je vel zitten of psychische stoornissen, mensen durven het moeilijk ter sprake brengen. We willen het belang van een helpende hand, een bemoedigend schouderklopje en zorgen voor elkaar onderstrepen. Wij zorgen alvast voor wat extra bemoediging met onze spreuken.”

De actie kadert ook in het project ‘Warme Gemeente’, waarmee Lebbeke werk wil maken van een sterk geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. Ook Warme William, de mascotte van Warme Gemeente waar kinderen hun bezorgdheden aan kunnen toevertrouwen, maakt tijdens de tiendaagse zijn intrede aan de muziekschool in de Stationsstraat.