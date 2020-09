Leo Duboisstraat krijgt nieuw wegdek in asfalt: weg wel vijf dagen afgesloten Nele Dooms

21 september 2020

15u25 3 Lebbeke De Leo Duboisstraat in Lebbeke krijgt een volledig nieuw wegdek in asfalt. Om die werken uit te voeren zal de straat wel vijf dagen afgesloten zijn voor het verkeer. Het project is begin oktober voorzien.

De rijweg van de Leo Duboisstraat in centrum Lebbeke verkeert momenteel in zeer slechte staat. Daarom voorziet het gemeentebestuur vanaf maandag 5 oktober asfalteringswerken. Een aannemer zal het huidige wegdek afschrapen en een nieuwe asfaltlaag voorzien. Dat zal in twee fasen gebeuren en in totaal vijf dagen in beslag nemen. In die periode zal alle verkeer in de Leo Duboisstraat onmogelijk zijn.

Er zijn twee wegomleggingen uitgestippeld. Voor het deel van de Leo Duboisstraat vanaf de Kouterbaan en Bellestraat tot de Flor Hofmanslaan moeten bestuurders die uit Wieze komen, omrijden via de Aalstersestraat, de Pollepelstraat, de Baardegemsestraat en de Korte Minnestraat tot de verkeerslichten met de Brusselsesteenweg. Verkeer uit Denderbelle moet een omleiding volgen via de Kouterbaan, de Aalstersestraat, de Pollepelstraat, de Baardegemsestraat en de Korte Minnestraat tot de Brusselsesteenweg.

Ook in de andere richting geldt dezelfde omleiding. De Kouterbaan, Aalstersestraat en Lange Molenstraat worden tijdens de asfalteringswerken eenrichting. Voor de Kouterbaan kan verkeer alleen richting Wieze rijden, voor de Aalstersestraat is dat richting Pollepelstraat en voor de Lange Molenstraat richting Leo Duboisstraat.

Voor het deel van de Leo Duboisstraat vanaf de Flor Hofmanslaan tot de Brusselsesteenweg is een andere wegomleiding voorzien. Die loopt langs de Flor Hofmanslaan en de Brusselsesteenweg. De bewoners van de Eikenveldstraat en de Oud-Strijderstraat zullen hun woning kunnen bereiken via de parking van het OCMW. Voor de Eikenveldstraat is er toegang vanaf de Oud-Strijdersstraat.