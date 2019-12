Leerlingen Minnestraal tonen creatieve resultaten Kunstkuur Nele Dooms

23 december 2019

Met “Gluren bij de Kunstkuren en de Buren” organiseerden de leerlingen van vrije basisschool De Minnestraal uit Lebbeke een toonmoment rond alles wat ze de voorbije maanden geleerd hebben. De school werkt immers sinds september samen met de gemeentelijke academie voor Muziek, Woord, Dans en Beeld in het kader van een Kunstkuur. Leerkrachten van de academie komen daarvoor regelmatig langs op school om creatief bezig te zijn. “In de maand december hebben zij een groepje leerlingen van het eerste en tweede leerjaar op een muzische wijze begeleid rond het thema licht en donker”, zegt directeur Nadia Robberechts. “We zijn heel blij dat deze specialisten hun expertise met ons delen en de kinderen zijn enthousiast. Daarom beslisten we ook een toonmoment te organiseren. Zo laten de kinderen zien wat ze de voorbije weken hebben geleerd.” Bezoekers waren welkom in de turnzaal van de school, waar onder andere gedanst werd. Maar ook in de kerk en de parochiezaal was er heel wat creatiefs te zien, zoals onder andere lampjes maken. Tussendoor konden bezoekers genieten van glühwein en warme chocomelk.