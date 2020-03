Leerlingen Minnestraal starten de dag met een gezond ontbijt Nele Dooms

05 maart 2020

12u07 0 Lebbeke De leerlingen van het derde leerjaar van basisschool De Minnestraal in Lebbeke werden getrakteerd op een gezond ontbijt. Een hele week lang leren de kinderen over hygiëne en een gezonde levensstijl. En daar hoort ook gezonde voeding bij.

“We sporen onze leerlingen aan veel te bewegen en laten ze gebruik maken van de Finse piste achter de school”, zegt directeur Nadia Robberechts. “Zo sparen we aan zoveel mogelijk kilometers per klas. Maar tegelijk leren we de kinderen ook wat gezond eten is. Daar hoort een stevig en uitgebalanceerd ontbijt bij. Omdat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag zou moeten zijn, staken juffen Sofie, Nele, Ilke en Evelyn de handen uit de mouwen om bij de start van de schooldag een heel buffet uit te stallen.” De kinderen konden zich te goed doen aan vers geperst fruitsap, gekookte eitjes, beleg, yoghurt en brood.