Leerlingen De Puzzel zwemmen centen bij elkaar voor Tondeldoos Nele Dooms

20 december 2019

De leerlingen van het tweede leerjaar van gemeenteschool De Puzzel van Lebbeke hebben hun beste zwemkunsten bovengehaald voor het goede doel. In het kader van de Warmste Week zwommen ze in het gemeentelijk zwembad van Lebbeke heel wat baantjes bij elkaar. “De kinderen lieten zich door familie, vrienden en sympathisanten sponsoren voor dit zwemmen”, zegt juf Sandra. “Elk gezwommen baantje leverde dus centjes op. De teller eindigde uiteindelijk op 468 afgelegde lengtes.” Dat bracht een bedrag van liefst 831 euro op. Die opbrengst is bestemd voor Kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen. Het mooie bedrag maakte ook de kinderen dolgelukkig. En dus was er na het vele zwemmen ook tijd voor wat ontspanning, met een speelpartijtje in het water.