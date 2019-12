Leerlingen basisschool Schatkist ontwerpen zelf vuilnisbakken: “aantrekkelijkere exemplaren om zwerfvuil tegen te gaan” Nele Dooms

17 december 2019

16u25 0

De leerlingen van vrije basisschool De Schatkist van Wieze hebben zelf vuilnisbakken ontworpen. De kinderen zijn ervan overtuigd dat aantrekkelijkere exemplaren zwerfvuil kunnen tegen gaan. “Onze vijfde en zesde klassers zorgden onlangs voor een schoonmaakactie, om zowel op de speelplaats als in de straten van Wieze rondom de school zwerfvuil op te ruimen”, zeggen juffen Evelien en Karin van De Schatkist. “Daarop begonnen we ons af te vragen wat dat toch is met al dat sluikstorten. Eén van de vaststellingen daarbij was dat vuilnisbakken die opgesteld staan, niet altijd aangenaam zijn in gebruik. Ze stinken en zijn vuil om vast te nemen. En ze vallen niet altijd op, zodat voorbijgangers ze misschien niet zien staan om er hun afval in te droppen. Daarop begonnen we te denken dat leukere vuilbakken wel een goed idee zouden kunnen zijn om mensen aan te sporen er meer gebruik van te maken en zo de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen.” De leerlingen gingen vervolgens aan de slag om zelf vuilnisbakken te ontworpen. Die zullen binnenkort ook aan het gemeentebestuur overgemaakt worden. Tien ontwerpen zijn klaar, met onder andere zelfs sprekende vuilnisbakken en zelf-sorterende exemplaren. “Wie weet verschijnt één van de ontwerpen ooit wel in het straatbeeld”, klinkt het enthousiast bij de kinderen.