Leerlingen basisschool Heizijde vieren Oog Voor Lekkers-festival met lekkere en gezonde hapjes Nele Dooms

07 juni 2019

16u19 4 Lebbeke Een foodtruck met fruitspiesjes, smoothies, hapklare groenten en glaasjes melk. Leuke muziek van ex-Helden Nico, Sieg, Dempsey en Maureen en spelletjes. Dat vormden de basisingrediënten van het festival voor de 143 leerlingen en leerkrachten van de Vrije Basisschool van Heizijde vrijdag. Daarmee sloten ze het project ‘Oog voor Lekkers’ af.

De school won de Oog voor Lekkers-wedstrijd die kinderen nog meer wil stimuleren tot gezonde eetgewoontes. 1.100 Vlaamse scholen namen deel aan het project, goed voor meer dan 3,5 miljoen porties fruit, groenten en melk voor 255.000 leerlingen. 230 scholen schreven zich ook in voor de wedstrijd. “De voorbije tien weken werden alle deelnemende scholen uitgedaagd met leuke en leerrijke opdrachten rond fruit, groenten en melk”, zegt directeur van VBS Heizijde Sofie Rorriers. “We zijn natuurlijk supertrots dat wij gewonnen hebben en genieten heel erg van dit festival. Als school hechten we veel belang aan gezonde voeding en doen we elk jaar veel inspanningen om onze leerlingen bewust te maken van gezonde keuzes”, zegt Rottiers. “Met Oog voor Lekkers kan dit op een speelse, uitdagende en interactieve manier. Dat zorgt voor veel enthousiasme.” In Lebbeke kregen ze Slurp & Slice, de mascottes van Oog voor Lekkers, op bezoek. De coole optredens en lekkere hapjes maakten het geheel helemaal af.