Leerlingen basisscholen op pad voor grote schoonmaak Nele Dooms

02 oktober 2019

Tientallen leerlingen van de verschillende basisscholen van Lebbeke houden grote schoonmaak in hun schoolomgeving. Dat deden ze al bij De Minnestraal, Gemeenteschool De Puzzel, ’t Konkelgoed en Vrije Basisschool Wieze op woensdagvoormiddag. Donderdag volgen nog de kinderen van basisschool De Bellewij uit Denderbelle met een opruimactie. Het is ondertussen jaarlijkse traditie dat de scholen zich hier, onder impuls van gemeentebestuur en milieudienst, voor inzetten. “De gemeente zorgt ervoor dat de kinderen grijpers, handschoenen en vuilzakken ter beschikking hebben”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Dit jaar kunnen we rekenen op de hulp van liefst 289 leerlingen. Als beloning krijgen ze allemaal een stuk fruit en een drankje.” Ook volwassenen kunnen overigens hun steentje bijdragen tot een propere gemeente. Daarvoor vindt op zaterdag 5 oktober voor de zevende keer op rij een grote schoonmaakactie plaats. Een honderdtal deelnemers zijn al ingeschreven. In de voormiddag kunnen vrijwilligers vuilzakken, fluohesjes, handschoenen en grijpers afhalen bij de milieudienst, aan de Leo Duboisstraat 44, en aan de slag gaan. De actiedag afsluiten gebeurt met een receptie in de vergaderzaal van De Biekorf. Iedereen die meewerkt krijgt een waardebon.