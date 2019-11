Leerlingen academie laten zich horen tijdens Podiumweek Nele Dooms

18 november 2019

15u33 1 Lebbeke De leerlingen van de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lebbeke laten deze week van zich horen. De academie organiseert immers een Podiumweek, waarbij leerlingen samen met hun leerkracht op muzikaal vlak het beste uit zichzelf naar boven halen.

“Het is de tweede keer dat we deze Podiumweek organiseren”, zegt Christine De Greef van de academie. “Het initiatief viel vorig jaar goed in de smaak en ook nu verwachten we veel volk om van kleine optredentjes van onze leerlingen te komen genieten.”

Vorig jaar werd voor de Podiumweek nog de raadszaal van het gemeentehuis gebruikt. Maar nu de nieuwbouw van de academie op het cultuurerf helemaal klaar en in gebruik is, treden de leerlingen op in de gloednieuwe Grote Zaal. De Podiumweek loopt tot 24 november met ontbijt-, aperitief-, koffie- en avondconcerten à volonté.

Leerlingen saxofoon, piano, fago, koper en dwarsfluit musiceerden al samen voor de opening van de week. De rest van deze week zijn er elke avond concerten en op woensdag ook een namiddagconcert. Op zaterdag 23 november staat nog een bijzondere avondvoorstelling op de agenda op de Woordzolder, met de leerlingen van het specialsitejaar Theater. Meer info rond uren en welke instrumenten er aan bod komen, is terug te vinden op de website www.academielebbeke.be.