Leerlingen academie doorbreken stilte op kerkhof tijdens Reveil Nele Dooms

23 oktober 2019

Ook in Lebbeke zal dit jaar, naar aanleiding van Allerheiligen, een editie van ‘Reveil’ plaatsvinden. Dat is een evenement dat mensen op 1 november dichter bij elkaar brengt met muziek, lokale levensverhalen en poëzie. Dat gebeurt op een bijzondere locatie, namelijk een begraafplaats. Ook op het kerkhof van Lebbeke wordt de stilte doorbroken. De cultuurdienst doet daarvoor beroep op muzikanten en vertellers van de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans. Tussen 17 en 18 uur, op vrijdag 1 november, brengen zij een eerbetoon aan gestorven dorpsgenoten. Wie langskomt, wordt uitgenodigd om een lichtje mee te brengen. Bedoeling is het initiatief jaarlijks te herhalen, telkens op een andere begraafplaats. De komende jaren zijn zo ook de kerkhoven van Denderbelle en Wieze aan de beurt. Het kerkhof van Lebbeke-centrum bevindt zich aan de Laurierstraat.