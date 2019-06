Leden Jong Vld ruimen zwerfvuil van pleintjes Nele Dooms

14 juni 2019

13u27 0

De jongeren van Open Vld Lebbeke staken de handen uit de mouwen op verschillende openbare pleintjes in de gemeente. Daar ruimten ze het zwerfvuil op. Ze gingen aan de slag in Lebbeke, Denderbelle en Wieze en maakten pleintjes aan het Meysveld, Keirens, Meidoornstraat en Hof ter Hert proper. Ook de omgeving van de kerk van Heizijde, de naturugebieden rond de wachtbekkens, het voetbalpleintje aan de Rooien, de omgeving van de Zot van Wies en het Speelplein in Denderbelle ondergingen een schoonmaakbeurt. “Zwerfvuil veroorzaakt heel wat ergernis bij mensen en terecht”, zeggen Werner Jansegers en voorzitter Terence François. “Als buurtbewoner kan je zelf zorgen voor een nette buurt en Jong VLD Lebbeke wil daar ook het voorbeeld in geven. Zwerfvuilacties kunnen overigens ook een vorm van ontspanning zijn tijdens de blokperiode. Het propere resultaat geeft bovendien veel voldoening. We hopen dat andere jongeren en inwoners ons voorbeeld volgen om zich in te zetten tegen zwerfvuil.”