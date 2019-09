LED-verlichting voor Finse looppiste Nele Dooms

13 september 2019

15u00 1

De Finse looppiste aan de gemeentelijke sportcampus in de Koning Albertstraat in Lebbeke krijgt nieuwe verlichting. Het gaat om energiezuinige LED-lampen. Een aannemer is momenteel al bezig met graafwerken aan de piste. Dat zijn voorbereidingen om de LED-verlichting te kunnen realiseren. De LED-verlichting zal branden volgens de straatverlichting in de omgeving. “Zo kunnen de lopers ook in de winter zonder problemen gebruik maken van de looppiste”, zegt schepen van sport Goedele Uyttersprot (N-VA). “Tot nu toe ging dat in de donkere maanden alleen als ook de verlichting van de atletiekpiste werd aangestoken. Op deze manier hopen wij dat ook niet clubgebonden sporters blijvend de weg naar het sportcentrum vinden.”