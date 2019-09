Lebbekenaar krijgt fikse geldboete nadat hij geflitst wordt met 109 kilometer per uur in bebouwde kom Koen Baten

10 september 2019

15u28 0 Lebbeke G.V. uit Lebbeke is door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro waarvan 1.200 euro met uitstel voor een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom van Lebbeke. Hij werd maar liefst geflitst met een snelheid van 109 kilometer per uur. “Ik weet niet waarom ik zo snel reed", aldus V.

De feiten gebeurden rond de middag op klaarlichte dag in het centrum van de gemeente. De man schaamt zich diep over de overtreding en zegt dat hij zijn lesje wel geleerd heeft. Zijn advocaat vroeg om een rijverbod met probatievoorwaarden uit te spreken. De politierechter ging hier op in en gaf hem een rijverbod van 5 jaar met uitstel van 4 jaar en 8 maanden. Dan mag hij wel geen enkele overtreding meer begaan en moet hij zich goed gedragen in het verkeer.